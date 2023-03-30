Son Dakika: İmamoğlu sessiz kalan kurumları işaret etti, açıklama yapmaya çağırdı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 12:05

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 12:18

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler uzaktan eğitime geçilmişti. Karar üzerine, Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun pek çok yurdunda, öğrencilerin odalarının alelacele boşaltılması istenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüz yüze eğitimin başlatılması çağrısında bulundu.

İmamoğlu, “Mart ayının sonuna geldik, YÖK hala sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce 'Yüz yüze eğitime hazırız' diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum” dedi.