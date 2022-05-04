Son Dakika: İmamoğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt: Gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "cumhurbaşkanlığı adaylığı" olmak üzere önemli başlıklarda açıklamalarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu bugün Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, "cumhurbaşkanlığı adaylığıyla" ilgili soruya verdiği yanıtta, "Benim gündemimde yok. Gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var" dedi.
Ziyaret programını açıklayan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Değişim yüksek oranda var. Zaten olmaması yanlış olur. Çünkü Türkiye'deki bütün olumsuzluklar, ekonomiden yönetim biçimine, eğitimden işsizliğe, birçok konuda toplumun rahatsızlığı ya da memnuniyetsizliği yüzde 70-75-80 oranlarında. Böyle bir sorun yumağı içinde olan ülkede değişimin olmaması mümkün değil. Değişimi tabii ki motive edecek umutlandıracak olan da muhalefet blokudur. Muhalefet bloku da üzerine düşeni yapmaktadır. 6'lı masanın tarihi birlikteliği ve bunun genişlemesi mümkün yolculuğu şu an Türkiye için umut ışığıdır. Tekrar demokratikleşme daha güçlü bir demokrasiye sahip olma, yüzyıllık Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlanması bu masanın ana hedefi. Bizler de buna hizmet ediyoruz.
- "İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" ifadeleriyle ilgili soruya İmamoğlu, "İstanbul her yönüyle lokomotif bir kent. Dolasıyla duyarsız bir İstanbul ya da konulara hiç müdahil olmayan İstanbul ya da hiç konuşmayan ağzını bıçak açmayan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tasvip edilmez. Bu doğru bulunmaz. 16 milyon insanın tarihi bir oyla seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye'deki birçok konuya hassasiyet göstermek, destek olmak, doğruları güçlendirme konusunda karakterli adım atmak mecburiyetindedir. O sorumluluk bilinci bende üst düzeyde var" dedi.
"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI GÜNDEMİMDE YOK"
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Tarif edemeyeceğim seviyede var. Bu değişime hepimizin ihtiyacı var. Örneğin en başta sorun yaşayan kişi benim. Burada 150 maddelik İBB'nin engellendiği ya da sıkıntı, zulüm çektiği problemler diye sıralasam 150 yetmez. Ama bir kısmı bu masanın ilgisini çekmeyebilir. O bağlamda Türkiye'deki değişime bu ülkedeki kamu yöneticilerinin ihtiyacı var. Bu ülkenin belediye başkanlarının ihtiyacı var. Samimiyetle söylüyorum ki; AKP'li belediye başkanlarının bile ihtiyacı var. Çünkü sözünü söyleyemeyen, sesini çıkaramayan, bir konuda beyanda bulunmayan belediye başkanı AKP'li olsa ne olur olmasa ne olur... Bu değişime onların bile ihtiyacı var.
- Bizim partimizde şöyle bir şey yok; genel başkanla yarış... Ne haddimize... Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin genel başkanlığı çok asil bir makamdır. Ama bizde şu da yok; genel başkandan izin alarak konuşmak... Genel başkana şunu söyleyebilirim demek... Böyle bir şey de yok. Bunu sormanızı doğru buluyorum çünkü şu anda Türkiye'yi yöneten iktidar böyle hareket ediyor. İnsanlara ne konuşması gerektiğinin metnini verdiğini düşünüyorum. Özgür iradeleriyle konuşma kültürünün ne yazık ki iktidar partisinde olmadığını düşünüyorum. Bugün bizim gündemimizde ne cumhurbaşkanlığı meselesi ne de başka bir mesele ne de kıymetli mevkidaşım, değerli yol arkadaşım ABB Mansur Yavaş'la bir yarış söz konusu. Elbette bir hizmet yarışı vardır. Bu da güzel bir yarıştır."
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