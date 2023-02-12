Son Dakika... İmamoğlu'ndan 'öğrenci yurtları' tepkisi: 'Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli'
Son dakika haberi... Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin, odalarını boşaltmaları istenmesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. İmamoğlu sosyal medya hesabından "Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apartopar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından bugün (11 Şubat) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan basın açıklamasında, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildiği kaydedildi.
Karar üzerine, Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun pek çok yurdunda, öğrencilerin odalarının alelacele boşaltılması istendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin tepki gösterdi. İmamoğlu, "Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apartopar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir. Devletimiz depremzedelerin barınma olanağını sağlayacak imkana sahiptir, ilk akla gelenin üniversitelerin kapatılması olması akla ziyandır, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli" dedi.
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