Son Dakika... İmamoğlu'ndan yurttaşlara uyarı: 'Kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün olacak'

19 Mart 2022 Cumartesi, 10:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, canlı yayınlanan bilgilendirme konuşmasını, "Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün. İBB olarak sahadayız" notuyla paylaştı.

İmamoğlu, yurttaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması konusunda uyararak toplu taşıma kullanma çağrısında bulundu. İBB Başkanı, şunları kaydetti:

"Karla mücadelede şunu gördük ki İstanbul gerçekten çok büyük bir metropol. Bu senkronize duyguyu oluşturmadığımız, sorumluluğu hep birlikte almadığımız takdirde gerçekten ne yaparsak yapalım çözüm bulmanın kolay olmadığı bir şehirdeyiz. 10 bine yakın çalışanıyla İBB hizmet veriyor. 2 bine aşkın aracıyla sahada. Ama eğer sahada araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı bir hat olduğunda ne kadar araç ne kadar çalışanınız olursa olsun sonuca ulaşmak zor. Son iki kar yağışında ve şu anda devam eden kar yağışında vatandaşlarımızın uyarılarımıza gösterdiği azami ilgi ve uyum bakımından 16 milyon vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum."

İmamoğlu açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Kar özellikle dün gece ve sabaha karşı yoğunlaşan bir yağış gösterdi. İstanbul'un batı bölgelerindeki ilçelerde daha çok yoğunlaştı. Bir kısım boğaz bölgesinde de etkisini gösterdi. bugün de gün boyu dönem dönem, şu anda ekranda da görebiliyorum, bir yerde güneş pırıl pırıl ama bir başka yerde kar kendini göstermiş ve görüş mesafesi oldukça düşük bir kamera görüntüsünü görebiliyorum. Bu bağlamda İstanbul'un genelinde anlık yağışlarla görüş mesafesinin azaldığı ve trafiği etkileyecek boyutta yağışın olabileceği mümkün. O nedenle tedbirin bugün boyunca devam etmesi gerektiği, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça sahaya çıkmaması uyarımızı yapmaya devam ediyoruz. Çıkmak durumunda ise de toplu taşıma araçlarını kullanmasının faydalı olacağını söyleyelim. Metrobüs seferlerimiz 24 saat boyunca devam edecek. İETT'nin de belli noktalarda ihtiyaç durumunda ek seferler konulması kaydıyla devam edeceğini belirtelim. Şehir hatları devam etmekte."

Sokak canlıları için besleyici kuru mama dağıtımına 657 noktada devam edildiğine dikkati çeken İmamoğlu, "Bazı noktalarda bir iki kaza özellikle TEM üzerinde gelen bir ufak kaza oluştu. Onun dışında trafikte birkaç müdahalemizin olduğunu da ifade edelim. Son olarak hafızalarda o kalsın, kar yağışı devam ediyor tedbirlerimizi almaya devam etmek durumundayız. Yarın öğleden sonraya kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek" diye uyardı.