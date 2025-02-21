Son Dakika... İmamoğlu'nun ön seçim adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
Son dakika haberi... İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için topladığı imza sayısı açıklandı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için topladığı imza sayısının 116 olduğunu açıkladı.
Günaydın, diğer aday Dursun Çiçek'in başvurusunun kendilerine ulaşmadığını bildirerek başvuru sürecinin sona erdiğini belirtti. Buna göre ön seçim için tek adayın İmamoğlu olduğu dile getirildi.
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Etiketler: #Gökhan Günaydın #Ekrem İmamoğlu #ön seçim
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