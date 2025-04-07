Son Dakika... İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi: Soruşturma, baştan sona hukuken yasak usullerle yürütüldü

Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:08

Güncelleme: 07.04.2025 - 15:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan 'terör' ve 'yolsuzluk' operasyonları sonrası tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.

İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir, İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi verdi.

Dilekçede tutukluluğa ilişkin ''Soruşturma, baştan sona hukuken yasak usullerle yürütüldü'' ifadeleri kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta ise 'yolsuzluk' soruşturması üzerinden tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

"İSNAT DEĞİL İFTİRA DEMEK DAHA UYGUN"

Ceza soruşturmasının en temel zorunluluklardan birinin yer, tarih ve zaman dilimi ile belirlenmiş fiille suç oluşturan sonuç arasındaki nedenselliğin ve bu sonuca sebebiyet veren failin somut olgulara dayalı olarak, apaçık bir şekilde ortaya konulmuş olması" olduğu belirtilen dilekçede "Bu zorunluluktan hareketle mevcut soruşturmada örneğin, rüşvet isnadına ilişkin olarak, kimin hangi tarihte, ne amaçla, kime, kaç lira vermiş olduğuna; ihaleye fesat karıştırmak isnadına ilişkin olarak, ihalenin tarihi, konusu, hangi eylemle nasıl fesat yaratıldığı, kişisel verilerin ele geçirilmesinin nasıl, hangi tarihte, ne amaçla, kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin somut olgulara dayalı tespitlere yer verilmemekte, isnatlar bir yığın halinde, ferdileştirilmeden, soyut ve temelsiz bir şekilde öne sürülmektedir. Bu yönüyle öne sürülen hususlara isnat değil iftira kelimesi daha uygun düşmektedir."

''BAŞINDAN SONUNA HUKUKSUZ''

Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

Soruşturmayı başlatan ve yön veren ifadeyle belirtmek gerekirse, itiraf edelim ki tutuklama gerekçeleri içinde turpun büyüğü Ekrem İmamoğlu’nun “kaçacağı ve saklanacağı” tespitidir. Bahsedilen kişi, İstanbul’da yaşayan on altı milyon insanı temsil eden ve yapılacak ilk seçimde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın en güçlü adayıdır. Bu yapanın bile inanmadığı tespit, soruşturmanın hukuk normlarına uygun olarak değil siyasi saiklerle, bağımsız ve tarafsızlığını yitirmiş yargıç ve savcılar tarafından yürütüldüğüne ilişkin tüm beyanlarımızı tek başına kanıtlar niteliktedir. Hazindir.

Dilekçede başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep edildi.