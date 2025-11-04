Son Dakika... İmralı heyetinden 'Öcalan' açıklaması

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye İmralı'ya gitti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre heyet Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluştu.

"SAĞLIĞI VE MORALİ GÜÇLÜYDÜ"

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, "3 Kasım 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık üç saat süren son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlığı ve morali oldukça güçlüydü" ifadeleri kullanıldı.

ÖCALAN: DAHA FAZLA CİDDİYE ALMAYI GEREKTİRİYOR

Açıklamanın devamında Öcalan'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Öcalan, şu ifadeleri dile getirdi:

"İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

"KÜRT OLGUSUNUN TÜM BOYUTLARIYLA CUMHURİYETİN YASALLIĞINA DAHİL EDİLMESİ..."

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı heyeti 30 Ekim'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir saatlik görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından yazılı açıklama yaparak, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" ifadelerine yer verilmişti.