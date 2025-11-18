Son Dakika... İnternet sitelerine erişilemiyor: X (Twitter), Cloudflare çöktü mü?

Milyonlarca kullanıcı haber sitelerine, sosyal medya platformlarına girmekte güçlük yaşıyor. Sorunun küresel olduğu değerlendirilirken gerçek zamanlı erişim raporu sunan Downdetector hizmeti, içerik dağıtım ağı olan ve internet güvenliği, alan adı sunucu hizmeti sağlayan Cloudflare'de sorun olduğunu bildiriyor. Ayrıca X (Twitter) uygulamasına erişmekte de sorun yaşanıyor.

Downdetector verilerine göre, Cloudflare hizmetinde kullanıcılar gerçek zamanlı olarak sorunlarını bildiriyor. Buna göre son dakikalarda çok sayıda kullanıcı internet sitelerine sağlıklı erişim sağlayamıyor.

CLOUDFLARE, İNTERNET SİTELERİ ÇÖKTÜ MÜ?

Cloudflare'nin yayımladığı internet gerçek zamanlı raporlarına göre, ABD menşeili Cloudflare hizmetinde erişim problemi yaşanıyor.

Sorunun ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor. Sorunun kaynağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ?

Elon Musk'ın sahibi olduğu X (Twitter) sosyal medya uygulamasında da yine benzer sorunlar yaşanıyor.

Milyonlarca kullanıcı küresel olarak X uygulamasına erişim yaşayamıyor.

AÇIKLAMA GELDİ

Cloudflare, sorunun farkında olduklarını ve bir an önce çözmek için çalıştıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan ilk açıklamada, "Birden fazla müşterimizi etkileme potansiyeli olan bir sorun tespit edilmiş olup, konu araştırılmaktadır. Detaylar netleştikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.