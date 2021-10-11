Son Dakika... Irak duyurdu: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık

Son Dakika gelişmesi... Irak Başbakanı, IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 09:49
Son Dakika... Irak duyurdu: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık
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