Son Dakika... İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem: Van'dan da hissedildi

Son dakika haberi... İran'ın Hoy kentinde yerin 7 kilometre derinliğinde, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'dan da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 06:48
Son Dakika... İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem: Van'dan da hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 29 kilometre mesafede bulunan İran'ın Khoy şehrinde saat 06.16'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, Van ve çevresinde de hissedildi.

 


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