Son Dakika... İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem: Van'dan da hissedildi
Son dakika haberi... İran'ın Hoy kentinde yerin 7 kilometre derinliğinde, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 29 kilometre mesafede bulunan İran'ın Khoy şehrinde saat 06.16'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, Van ve çevresinde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 24, 2023
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Büyüklük:5.6 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [29.34 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-03-24
Saat:06:16:56 TSİ
Enlem:38.37 N
Boylam:44.77 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/FmlzYNhaEi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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