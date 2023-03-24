Son Dakika... İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem: Van'dan da hissedildi

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 06:48

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 06:56

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 29 kilometre mesafede bulunan İran'ın Khoy şehrinde saat 06.16'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, Van ve çevresinde de hissedildi.