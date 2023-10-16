Son Dakika... IŞİD'liler hakkında karar: Aralarında 'üst düzey yönetici' de var!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:13

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:55

Terör örgütü IŞİD’in Türkiye’de yakalanan ve ’Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd’ kod adlı en önemli sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai’nin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Al-Sumaidai’yi ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Sanık Sumaidai’nin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı dava İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai ile Azzam Ali Hussein Al-Neama Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Makaram Taha Ali ile sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

“ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM”

Duruşmada savunma yapan sanık Azzam Ali Hussein Al-Neama, ‘’Ben herhangi bir örgüt üyesi değilim. Bu şahısla bir sorun yaşadım, şahıs da Irak’ta etkin bir isim bu yüzden benim hakkımda böyle bir şey oldu. Kesinlikle tahliyemi isterim’’ dedi.

‘IŞİD’E KATILMAK, ÜYE OLMAK DEĞİLDİ”

Sanık Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai ise savunmasında, ‘’Ben Irak’ta bir elektrik şirketinde memurdum, yardımcı mühendistim. Benim maaşım bin dolar kadardı hiçbir şeye muhtaç değildim. Mühendisliğimin yanı sıra aynı zamanda dini eğitimler de aldım ve Türkçe karşılığı ‘Diyanet İşleri’nde gönüllü olarak ücret almadan dersler verdim. 2014’de IŞİD, Musul’u ele geçirdi, oraya hakim oldu. Burayı ele geçirdikten sonra bütün okulları, üniversiteleri, Türkçe karşılığı ‘Diyanet’e bağlı okulları ele geçirip hüküm sürdüler, benim bunlarla hiçbir şekilde alakam yoktu. Çalışmak zorunda kaldığım müessesede ‘mezalimler’ yeri vardı. Halk tarafından 100 kişi mezalimler konusunda seçildi. Zulme uğrayan kişiler burada şikayetlerini bize söylüyorlardı, IŞİD ise bir heyet göndererek bu şikayetleri bizden alıyordu. Bu IŞİD’e katılmak, üye olmak anlamında değildi’’ dedi.

“İSMİMİ DEĞİŞTİRDİM”

Sanık Sumaidai savunmasının devamında, ‘’Şikayetleri alıyorduk ancak sadece yüzde 20 kadarı çözülebiliyordu. Baktım ki zulümler, şikayetler çözülmüyor hastalığımı bahane ederek örgütün hakim olduğu bölgeden eşim ve çocuklarımla kaçtım, Türkiye’ye geldim. Burada ismimi değiştirdim. Bunun sebebi de IŞİD’den kaçan insanları öldürüyorlardı, benim ismim için de infaz emri verildiğini öğrenince ismimi değiştirdim. Hayatım boyunca hep barışçıl insandım. Arapça şiirler yazarım, edebiyatçıyımdır. Hayatım boyunca silahı dahi tanımamışımdır. Askerliğimi bile bedelli yapmışımdır. Türkiye’ye bu anlamda gönül rahatlığıyla şimdiye kadar 104 kişiden fazla şahsın ismin verdim. Ben bu örgütten nefret ediyorum. Çocuklarımın hayatı için yardım edebileceğim başka ne varsa da yardım etmeye hazırım’’ ifadelerini kullandı.

Sanık Makaram Taha Ali ise savunmasında masum olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini ve beraatını talep ettiğini söyledi. Son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlarını talep ettiler.

17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Al-Sumaidai’yi ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Makaram Taha Ali’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına hükmeden heyet, sanık Azzam Ali Hussein Al-Neama’nın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, yapılan araştırmalar sonucu ‘Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd’ kod adlı Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai’nin, IŞİDterör örgütünün en son sözde lideri olan Abdullah Kardaş’ın ölümüne müteakip muhtemel yeni lideri olduğu ve örgüt içerisinde ’Eğitim Bakanı’, ’Adalet Bakanı’ ve ’Kadıların Kadısı’ unvanları ile görev üstlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin Irak’ta Şeri Hukuk üzerine eğitim aldığının ve 2012 yılında IŞİD üst düzey yönetiminin çağrısı üzerine biat ederek örgüte katılarak ‘USTAZ ZEYD’ kod ismi ile anılmaya başlandığının aktarıldığı iddianamede, şüpheli Makaram Taha Ali’nin IŞİD terör örgütünün sözde Adalet Bakanı olduğu da vurgulandı. İddianamede ayrıca, diğer şüpheli Sumaidai ile birlikte yurda giriş yaptıkları, Irak üzerinden önce Suriye’ye geçiş sağlayıp temin ettikleri sahte kimlikler ile hareket ettikleri, ortak çocuklarının bulunduğu ve irtibatlarının devam ettiği belirtildi.

İddianamede şüpheli Azzam Ali Hussein Al-Neama’nın ise örgüt üst düzey yöneticisi Beşar Hattab Gazal Al Sumaidai’nin akrabası olup örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai’nin ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede şüpheli Azzam Ali Hussein Al-Neama’nın ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Şüpheli Makaram Taha Ali’nin ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.