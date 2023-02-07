Son dakika... İskenderun Limanı'nda yangın sürüyor
Son dakika haberi... İskenderun'da dün Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından limanda devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.
Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.
TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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