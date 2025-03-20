Son Dakika... İsmail Saymaz ifade verdi

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, ifade verdi.

Son Dakika... İsmail Saymaz ifade verdi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:51

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte dün gözaltına alınan isimlerden biri olan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifade verdiği bildirildi.  

 


Etiketler: #İsmail Saymaz
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