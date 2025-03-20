Son Dakika... İsmail Saymaz ifade verdi
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, ifade verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte dün gözaltına alınan isimlerden biri olan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifade verdiği bildirildi.
Etiketler: #İsmail Saymaz
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