Son Dakika... İsrail'in İran'a yönelik saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

İsrail, cuma sabahı İran'ın nükleer tesisleri, balistik füze fabrikaları ve üst düzey askeri komutanlarını hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlattı.

"Yükselen Aslan Operasyonu" adlı saldırıda onlarca jet kullanıldı, Tahran ve Tebriz'de sivil kayıplar yaşandı. Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğü iddia edilirken İran misilleme tehdidinde bulundu.

DIŞİŞLERİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıları kınadı, saldırıları istikrarsızlaştırmaya hizmet eden 'provokasyon' olarak niteledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ KÜRESEL HUZURU RİSKE ATMAKTAN KAÇINMADIĞINI GÖSTERMEKTE"

Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir.

"ULUSLARARASI TOPLUMU HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."