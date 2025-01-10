Son Dakika... İstanbul açıklarında deprem oldu

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, İstanbul açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi.

Son Dakika... İstanbul açıklarında deprem oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:52

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 5.9 km derinlikte olduğu aktarıldı.

AYRINTILAR GELECEK...


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