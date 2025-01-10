Son Dakika... İstanbul açıklarında deprem oldu
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, İstanbul açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin 5.9 km derinlikte olduğu aktarıldı.
AYRINTILAR GELECEK...
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da korkutan deprem: '6 Şubat gecesini hatırlattı'
- Çok konuşulacak 'Ahmet Türk' iddiası
- Kalın'ın o sözlerine tepki
- Özel'den emeklilere 'kırmızı kart' çağrısı
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- Edip Akbayram'ın ailesinden açıklama
- Eş başkanlar gözaltına alındı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!
- ‘Oğlum’ yasağı
- Biden'den Los Angeles yangını kararı