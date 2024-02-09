Son Dakika... İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: 48 şüpheliye tutuklama talebi

Yayınlanma: 09.02.2024 - 20:11

Güncelleme: 09.02.2024 - 21:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı Vatandaş Girişi önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 96 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah saat 09.30 sularında adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, adliyeye getirilmeden önce rutin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İKİ BAŞSAVCI VEKİLİ İLE 35 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Şüphelilerin ifadelerinin alınması için iki başsavcı vekili ve 35 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Şüphelilerin savcılık sorguları saat 14.00 sularında başladı.

Adliyenin 7. katındaki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadeler için katta çok sayıda polis görevlendirildi. Vatandaş girişine izin verilmeyen katta yoğun güvenlik önlemi alınırken, adliyenin çevresindeki tedbirler de artırıldı. Saldırının yaşandığı ve bariyerlerle kısmen kapatılan meydanda sık sık kimlik kontrolleri yapılırken, zırhlı polis araçları adliyenin etrafında konuşlandırıldı.

48 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Saat 20.00'de biten savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 48'i, tutuklanmaları talebiyle, 48'i ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

GÖZALTINDAKİ 4 AVUKATTAN 3'ÜNE TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen adreslerden birinin de Halkın Hukuk Bürosu (HHB) olduğu öğrenildi. HHB'ye yapılan operasyonda avukatlar Didem Baydar Ünsal, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı ve Berrak Çağlar da gözaltına alındı.

Avukatlar Didem Baydar Ünsal, Betül Kozağaçlı ve Seda Şaraldı'nın da tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 48 kişi arasında oldukları öğrenildi. Avukat Berrak Çağlar'ın ise adli kontrolle hakimliğe sevk edilenler arasında olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç, adliyenin önündeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlemiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, Dilfiraz Karataş isimli yurttaş ise hayatını kaybetmişti. Her iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.