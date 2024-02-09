Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yeni gelişme: Şüpheliler adliyede

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 95 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:26
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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemleri için iki başsavcı vekili ve 35 Cumhuriyet Svcısı görevlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı Vatandaş Girişi önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheli, bugün emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, adliyeye geitirilmeden önce rutin sağlık kontrolünden geçmek için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için iki başsavcı vekili ve 35 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç, adliyenin önündeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlemiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, Dilfiraz Karataş isimli yurttaş ise hayatını kaybetmişti. Her iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.


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