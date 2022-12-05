Son Dakika... İstanbul Alibeyköy'de tramvay otobüsle çarpıştı: 33 yaralı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 09:30

İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi.

Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alibeyköy Tramvay Durağı’nda meydana gelen trafik kazasında maalesef 33 hemşehrimiz yaralandı" ifadelerini kullandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

SEFER AÇIKLAMASI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eyüpsultan Alibeyköy Tramvay durağında tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi. Tramvay sürücüsünün ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan tramvay sürücüsü ve otobüs şoförünün tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Kazada yaralanan bir kişinin tedavisinin ardından alınan ilk ifadesinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.