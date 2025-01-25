Son Dakika... İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Epözdemir tutuklandı: 'Kendi iradesini örgüt iradesine terk etti' iddiası

Yayınlanma: 25.01.2025 - 18:53

Güncelleme: 25.01.2025 - 19:46

Katıldığı Avrupa Konseyi Savunmanlar Toplantısı sonrası Strasbourg'dan Türkiye'ye döndüğü sırada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, "Terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, savcılıkça ifadesinin alınması için dün İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan avukat Epözdemir, "Terör örgütü Propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamlarıyla tutuklanması için sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, avukat Fırat Epözdemir'in tutuklanmasına karar verdi.

"HDK'NIN BAĞCILAR İLÇE BAŞKANI"

Savcılığın sevk yazısında Fırat Epözdemir'in, Yargıtay'ca silahlı terör örgütü olarak kabul edilen ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın, sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları ve talimatları üzerine kurulduğu değerlendirilen HDK'nin (Halkların Demokratik Kongresi) Bağcılar İlçe Başkanı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

"KENDİ İRADESİNİ ÖRGÜT İRADESİNE TERK ETTİ"

Sevk yazısında avukat Epözdemir'in, HDK ve PKK silahlı terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda 'Diren Cizre' isimli WhatsApp grubunda ye olduğu, örgüt talimatı doğrultusunda 11 Eylül 2015'te, PKK'ya yönelik operasyonların yapıldığı Şırnak'a gittiği öne sürülerek, "HDK'nın Şırnak ile ilgili açıklamalarından sonra kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatları yerine getirdiği, Cizre'de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı" ifadelerine yer verildi.

"AVUKATLAR HAKİMLİK KORİDORUNA ALINMADI" İDDİASI

İstanbul Barosu'nun resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, Epözdemir'in üç avukatı dışında diğer avukatların hakimlik koridoruna girişlerinin engellendiği iddia edildi.

İstanbul Barosu'nun paylaşımı şöyle:

"23.01.2025 tarihinde gözaltına alınan Yönetim Kurulu üyemiz Av. Fırat Epözdemir, bugünkü savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Meslektaşımızın Sulh Ceza sorgusu devam etmekte olup, Sulh Ceza hakimliğinin bulunduğu koridora idari bir karar olduğu ileri sürülerek avukatlar alınmamıştır.

Savcılık aşamasında meslektaşımızın ifadesine müdafi sıfatıyla katılan Baro Başkanımız Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, bu uygulamayı protesto ederek hakimlik sorgusuna katılmamış ve hukuksuz işlem tutanak altına alınmıştır.

Üç meslektaşımız ise bu hukuksuz uygulamayı kayda geçirmek üzere sorguya katılmış olup, meslektaşımızın sorgusu hala devam etmektedir."