Son Dakika... İstanbul Barosu Yönetim Kurulu ve ÖHD üyesi Avukat Epözdemir’in tahliyesine karar verildi

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Fırat Epözdemir’in 25 Ocak 2025 tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşması, bugün İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti Epözdemir'in tahliyesine karar verdi.

Daha önce hakkında takipsizlik verilen davanın yeniden açılması sonucu Av. Epözdemir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Av. Epözdemir, yurtdışı dönüşü uçakta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde sabah saatlerinden itibaren toplanan yüzlerce avukat, baro temsilcisi ve sivil toplum örgütü, Türkiye Barolar Birliği’nin yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden baro başkanları Epözdemir’e destek için adliyeye akın etti.

Yalnızca Türkiye’den değil, uluslararası baro temsilcileri ve hukukçular ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu da dayanışma amacıyla Çağlayan’a geldi. Avukatlar ve STK temsilcileri duruşma salonlarına sığmadı. 24. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunun yetersiz kapasitesi nedeniyle duruşma, 26. ve 35. Ağır Ceza Mahkemesi salonlarına kurulan ekranlar aracılığıyla da izlendi.

SAVUNMASINDA BARONUN HEDEF ALINDIĞINI SÖYLEDİ

Avukat Fırat Epözdemir, duruşmadaki savunmasında hakkında hazırlanan iddianamenin yalnızca şahsını değil, İstanbul Barosu yönetimini hedef alan siyasi bir müdahale olduğunu ifade etti.

Duruşmada söz alan Fırat Epözdemir’in müdafii Avukat Pınar Bayram, müvekkiline isnat edilen “örgüt propagandası” suçlamasına ilişkin olarak suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti. Bayram, iddia edilen fiilin varlığı kabul edilse dahi yasal sürede soruşturma yapılmadığını vurguladı: “Propaganda suçunun unsurları oluşmamıştır. Kaldı ki oluştuğu varsayılsa bile, üzerinden geçen süre dikkate alındığında zamanaşımı süresi dolmuştur. Müvekkilimin bihakkın tahliyesini talep ediyoruz.”

Avukat Bayram’ın beyanlarının ardından duruşma savcısı, tutukluluğun devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti karar öncesi duruşmaya ara verdi.

Verilen aranın ardından Mahkeme heyeti, Epözdemir'in tahliyesine karar verdi.