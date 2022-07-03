Son dakika... İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı
Son dakika... Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan da helikopterle müdahale ediliyor.
Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Yangın söndürme çalışmaları kapsamında bölgeye helikopter yönlendirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Havadan helikopter desteğiyle de müdahalede bulunulan yangın, yoğun çabaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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