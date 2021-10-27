Son dakika... İstanbul Beylikdüzü'nde servis kazası: Yaralılar var
Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda seyir halinde bulunan işçi servisi, park halindeki tıra çarpıp devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza saat 07.45 sıralarında Yakuplu Ambarlı Liman Yolu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 34 LAG 773 plakalı işçi servisi seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkınca park halindeki 34 TK 2864 TIR’a çarpıp devrildi.
Kazanın ardından olay yeri savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle liman yolu da trafiğe kapandı.
Trafikte yoğunluk oluştu. Diğer sürücüler ise yoğunluk nedeniyle yoldan geçemediklerini söyledi. Bir saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.
Öte yandan savaş alanına dönen olay yeri ise drone ile havadan görüntülendi.
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