Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Son dakika gelişmesi... İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Kandilli önlerinde arızalanan konteyner gemisi dolayısıyla askıya alındı.
İstanbul Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeki KAPPA isimli gemi, Kandilli önlerinde makine arızası yaptı.
147 metre boyundaki gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ambarlı'dan Novorossiysk'e seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki "Kappa" isimli konteyner gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ve kılavuz kaptan ivedilikle olay mahalline yönlendirildi.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.
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