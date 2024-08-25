Son Dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
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