Son Dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 22:39
Son Dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!
Abone Ol google-news

İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler