Son Dakika: İstanbul Boğazı’nda ikinci kez mayın alarmı
Son dakika gelişmesi... Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.
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