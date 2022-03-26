Son Dakika: İstanbul Boğazı’nda ikinci kez mayın alarmı

Son dakika gelişmesi... Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2022 Cumartesi, 20:29
Son Dakika: İstanbul Boğazı’nda ikinci kez mayın alarmı
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