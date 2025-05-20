Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD Marmara Denizi'nde olan depremin 4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Söz konusu deprem, Büyükçekmece'ye 23.63 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, söz konusu depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, şunları yazdı:

"AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu depremi değerlendirdi.

Görür 'stres alanı değişimlerine' dikkat çekerek, şunları yazdı:

"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."