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Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

12.06.2025 02:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Son Dakika haberi... AFAD, İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 2:33 sularında meydana gelen depremin derinliği 8.36 km olarak kaydedildi.


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