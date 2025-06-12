Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 2:33 sularında meydana gelen depremin derinliği 8.36 km olarak kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 2:33 sularında meydana gelen depremin derinliği 8.36 km olarak kaydedildi.