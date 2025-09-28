Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Depremin yerin 8.46 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Bu depremden 13 dakika sonra yine Simav'da bu kez 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.

Deprem paniği yaşayan birçok vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden çıktı.



YERLİKAYA'DAN AÇIKLMA

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan depreme dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:



"Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2025

SİMAV BELEDİYE BAŞKANI: EKİPLERİMİZ SAHADA

Depremin merkez üssü Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, NTV'ye açıklama yaptı. Aktulun, "İlçede eski yapılarımız mevcut. Şu an ekipler sahada. Halk panik içerisinde." dedi.