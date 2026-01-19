Son Dakika... İstanbul’da kar yağışı nedeniyle kurye ve ağır taşıtlara trafik yasağı!

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk oranı kısa sürede yüzde 81’in üzerine çıktı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği yeni bir tedbir kararı aldı.

MOTOKURYELERE TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla saat 10.00’dan itibaren kurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.