Son dakika... İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın!
Son dakika haberi... Başakşehir ilçesine bağlı İkitelli Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
16.09.2025 11:15:00
Güncellenme:
DHA
