5 katlı binada çıkan yangında mahsur kaldılar

15.09.2025 00:53:00
DHA
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın sonucu 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Yenice Sokak'ta bulunan bir binada, aat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı.

Yangının ardından bütün binayı dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, üst katlarda dumanlar nedeniyle mahsur kalan 3 kişiyi merdiven yardımıyla aşağı indirerek kurtardı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mahsur kalanları kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı

