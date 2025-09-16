Zeytinburnu'nda metrobüs yangını!

D-100 karayolu Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağında, saat 07.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Edirnekapı istikametinde yolcuları ile birlikte seyir halinde olan metrobüs durağa geldiğinde motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Şoför dumanları gördü ve yolcuları hemen tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan metrobüse müdahale edip yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle D-100 karayolunda Haliç istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken metrobüste hasar oluştu.