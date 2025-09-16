Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeytinburnu'nda metrobüs yangını!

16.09.2025 08:56:00
Zeytinburnu’nda Bayrampaşa Maltepe metrobüs durağında yanan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, D-100 karayolunda yoğun trafik oluştu.

D-100 karayolu Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağında, saat 07.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Edirnekapı istikametinde yolcuları ile birlikte seyir halinde olan metrobüs durağa geldiğinde motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Şoför dumanları gördü ve yolcuları hemen tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan metrobüse müdahale edip yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle D-100 karayolunda Haliç istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken metrobüste hasar oluştu.

İlgili Konular: #İstanbul #Yangın #Metrobüs #Zeytinburnu

