Son Dakika: İstanbul Fatih’te ekipler doğalgaz çalışması yaparken patlama yaşandı: 5 yaralı
Son dakika gelişmesi... Fatih’te İGDAŞ ekiplerinin bir evde çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı. Yaralı sayısı 10’a yükseldi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise olayın yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Fatih Evliya Ata Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katında İGDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz patlaması meydana gelmişti.
Patlama sonrası bina sakinlerinden 5 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. İlerleyen saatlerde olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda yaralı sayısı 10’a yükseldi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, durumlarının henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar ise sürüyor.
Öte yandan ekiplerin patlama öncesinde çalışma yaptığı anlar ise bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
FATİH BELEDİYE BAŞKANI TURAN İNCELEMELERDE BULUNDU
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih’teki doğalgaz patlamasının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olay hakkında bilgi alan Başkan Turan, çevredeki yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan, patlamanın yaşandığı bölgede çevik kuvvet ekipleri önlem aldı.
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