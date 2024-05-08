Faciadan dönüldü... İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı burun üstü iniş yaptı

Fedex’e ait Boeing 767 tipi kargo uçağının burun iniş takımı İstanbul Havalimanı’na inerken açılmadı. Pilotlar uçağı burun üstü indirdi.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:37
Faciadan dönüldü... İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı burun üstü iniş yaptı
Abone Ol google-news

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Uçak gövdesi üstü indi. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır"

 

 


kargo uçağı haberleri İstanbul Havalimanı haberleri FedEx haberleri

İlgili Haberler

2 bin dolara uçak aldı, eve dönüştürdü!

2 bin dolara uçak aldı, eve dönüştürdü!
Uçak bileti tavan ücreti zamlandı

Uçak bileti tavan ücreti zamlandı
ABD uçak gemisi Japonya’ya doğru yola çıktı

ABD uçak gemisi Japonya’ya doğru yola çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Özgür Özel kürsüden tarih verdi, çağrı yaptı: CHP'den miting kararı!

Son Dakika... Özgür Özel kürsüden tarih verdi, çağrı yaptı: CHP'den miting kararı!
Saruhan Hünel kimdir, ne ameliyatı geçirdi? Saruhan Hünel kaç yaşında, nereli?

Saruhan Hünel kimdir, ne ameliyatı geçirdi? Saruhan Hünel kaç yaşında, nereli?
Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti

Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti
Acun Ilıcalı’nın takımında teknik direktör krizi: Rosenior kovuldu!

Acun Ilıcalı’nın takımında teknik direktör krizi: Rosenior kovuldu!
Sözleri gündem olmuştu: Ali Erbaş’tan ‘Balkan göçmenleri’ açıklaması

Sözleri gündem olmuştu: Ali Erbaş’tan ‘Balkan göçmenleri’ açıklaması
Murat Yıldırım Teşkilat’tan ayrılmıştı! Başrol için bakın hangi ünlü oyuncuya teklif gitti

Murat Yıldırım Teşkilat’tan ayrılmıştı! Başrol için bakın hangi ünlü oyuncuya teklif gitti
Gaziantep'te katliam gibi kaza... TIR, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti: 9 ölü

Gaziantep'te katliam gibi kaza... TIR, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti: 9 ölü
Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl itirafı!

Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl itirafı!