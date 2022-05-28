Son Dakika: İstanbul-Moskova uçağı havada arızalandı
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Moskova seferini yapan uçağı, teknik bir arıza nedeniyle yönlendirildiği Litvanya'nın Vilnius Havalimanı'na sorunsuz indi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan Moskova seferini yapmak üzere saat 07.45'te kalkan THY'nin TK413 sefer sayılı uçağı, Belarus hava sahasında bulunduğu sırada teknik bir arıza yaşadı.
Arıza nedeniyle uçak Belarus hava sahası üzerinde bir süre tur attı.
Daha sonra Litvanya'nın başkenti Vilnius'a yönlendirilen uçak, Vilnius Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı.
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