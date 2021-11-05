Son dakika... İstanbul Sultangazi'de binada patlama!
Sultangazi'de 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı. Dairenin duvarları sokağa düşerken araçlarda da hasar oluştu.
Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında saat 12.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu dairenin duvarları sokağa düştü. Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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