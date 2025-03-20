Son Dakika... İstanbul Valiliği: İdari ve adli süreç başlatılacak

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği "İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır" açıklaması yaptı.

Son Dakika... İstanbul Valiliği: İdari ve adli süreç başlatılacak
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ANKA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:10

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle eylemler devam ederken, İstanbul Valiliği yeni açıklama yaptı.

Açıklamada "Halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tedbir kararları uygulamaya devam ederken bazı kurumlarda- devam etmekte olan adli süreçlerin bahane edilerek- hizmet vermeme, belediye hizmetlerini yerine getirmeme, kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere katılmaya zorlama vb. eylemlerin ortaya konulduğu görülmektedir. İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır..."


Etiketler: #istanbul valiliği

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