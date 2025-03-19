Son dakika... İstanbul Valiliği'nden 4 gün süreyle eylem yasağı kararı!
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından eylem yasağı kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada "İl genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" denildi.
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