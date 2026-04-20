Taksim'de güpegündüz hırsızlık: Kaldırımda bırakılan pazar arabasını çaldı, tutuklandı

Taksim'de güpegündüz hırsızlık: Kaldırımda bırakılan pazar arabasını çaldı, tutuklandı

20.04.2026 11:23:00
DHA
Taksim'de güpegündüz hırsızlık: Kaldırımda bırakılan pazar arabasını çaldı, tutuklandı

Taksim’de G.K. pazar arabasını alışveriş için girdiği iş yeri önünde bıraktı. Bu sırada arkadan gelen H.A. (43) kaldırımda bırakılan pazar arabasını çaldı. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde saat 22.20'de 24 Mart Salı günü, alışveriş yapmak için iş yerine giren G.K., yanında bulunan pazar arabasını dükkan önünde bıraktı.

Bir süre sonra kaldırımda bırakılan pazar arabasının şüpheli tarafından çalındığı belirlendi.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili yürüttükleri çalışmada pazar arabasını çalan kişinin H.A. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu çaldığı pazar arabasıyla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

