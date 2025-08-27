Son dakika... İstanbul Valiliği'nden CHP mitingi öncesi dikkat çeken karar: Şişhane metro istasyonunun çıkışları kapatıldı

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun bazı çıkışlarının kapatıldığını duyurdu.
Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.
İŞTE KAPATILAN ÇIKIŞLAR
- Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı,
- Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı,
- Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü
Kasımpaşa Metro çıkışı ve Refik Saydam Caddesi çıkışlarının ise yolcuların kullanımına açık olacağı belirtildi.
BU AKŞAM MİTİNG YAPILACAK
CHP, bu akşam Beyoğlu Belediyesi önünde Özgür Özel'in de katılım sağlayacağı bir miting düzenleyecek.
Yoğun katılımın beklendiği miting, saat 20:30'da başlayacak.