27.08.2025 15:04:00
Haber Merkezi
Son dakika... İstanbul Valiliği'nden CHP mitingi öncesi dikkat çeken karar: Şişhane metro istasyonunun çıkışları kapatıldı

Son dakika haberi... CHP'nin bu akşam Beyoğlu'nda düzenleyeceği miting öncesi İstanbul Valiliği'nden flaş bir karar geldi. Valiliğin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun bazı çıkışları kapatıldı.

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun bazı çıkışlarının kapatıldığını duyurdu.

Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.

İŞTE KAPATILAN ÇIKIŞLAR

  • Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı,
  • Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı,
  • Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü

Kasımpaşa Metro çıkışı ve Refik Saydam Caddesi çıkışlarının ise yolcuların kullanımına açık olacağı belirtildi.

BU AKŞAM MİTİNG YAPILACAK

CHP, bu akşam Beyoğlu Belediyesi önünde Özgür Özel'in de katılım sağlayacağı bir miting düzenleyecek.

Yoğun katılımın beklendiği miting, saat 20:30'da başlayacak.

