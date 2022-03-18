Son dakika: İstanbul Valiliği'nden kuvvetli kar yağışı uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre yaptığı duyuruda İstanbulluları kuvvetli kar sağanaklarına karşı uyardı.
İstanbul’da beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre yaptığı duyuruda İstanbulluları kuvvetli kar sağanaklarına karşı uyardı.
Saat 18.00 ila 24.00 arasında kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini belirten Yerlikaya, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya, dışarıdaki vatandaşları evlerine dönmeye, toplu taşımayı tercih etmeye çağırdı.
Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeğini de duyurdu.
Öte yandan Meteoroloji'den de Marmara Bölgesi için yeni uyarı geldi.
Yapılan uyarıda şöyle denildi:
"Marmara bölgesinde beklenen kar yağışlarının; Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile 19.03.2022 Cumartesi ilk saatlerden itibaren Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin ve Tekirdağ'ın doğusunda aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
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