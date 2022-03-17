Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Gün ve saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir kar uyarısı geçti. Cuma gününden itibaren kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul özelinde yeni bir kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan uyarıya göre, cuma günü kar yağışı etkili olmaya başlayacak.
Meteoroloji'den yapılan İstanbul uyarısında şöyle denildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 17, 2022
İstanbul'da Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!@AFADBaskanlik @TC_istanbul @istanbulbld pic.twitter.com/KD8r5Vvede
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