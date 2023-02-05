Son dakika... İstanbul Valiliği'nden 'motokurye' kararı: Saat 18.00'den sonra yasak!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 15:42

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 15:54

Beklenen kar yağışının başladığı İstanbul için Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul'da fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı bekleniyor. İstanbul Valiliği ve İBB teyakkuza geçti, uyarılar art arda geldi.

'SARI KODLU' UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu akşam etkisini göstermesi beklenen kar yağışının yağışının il genelinde orta kuvvette olacağı belirtti. Öte yandan MGM'den İstanbul için sarı kodlu kar uyarısı verildi.

İstanbul’da kar yağışının salı ve çarşamba günü kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışlar perşembe gününden itibaren etkisini yitirecek.

VALİLİKTEN 'MOTOKURYE' KARARI

Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla akşam saat 18.00'den sonra motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR."