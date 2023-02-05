Son dakika... İstanbul Valiliği 'saat' verip uyardı: 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın!'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 14:46

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 14:55

Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul'da yüksek kesimlerde kar başladı. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çamlıca, Pendik, Çemkeköy ve Kartal'da etkisini gösteren kar yağışı Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Beylikdüzü ve Çatalca'da etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu akşam etkisini göstermesi beklenen kar yağışının yağışının il genelinde orta kuvvette olacağı belirtti. Öte yandan MGM'den İstanbul için sarı kodlu kar uyarısı verildi.

İstanbul’da kar yağışının salı ve çarşamba günü kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışlar perşembe gününden itibaren etkisini yitirecek.

VALİ YERLİKAYA SAAT VERDİ

Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Yerlikaya paylaşımına şu notu düştü:

"Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık Lütfen; 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."