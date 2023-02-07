Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat verip uyardı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar etkisini artırdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yurttaşlara uyarıda bulundu. Yerlikaya, "Saat 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça yola çıkmayın" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yurttaşları bugün ve yarın beklenen kar sağanakları konusunda uyardı.
Yerlikaya paylaşımında saat 19.00'da dikkat çekerek, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da; bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadikça trafiğe çıkmayın" dedi.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2023
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre #İstanbul'da;
??Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları ??Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor.!?
? 19.00'dan sonra
LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN!? pic.twitter.com/vZSHdKuQee
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