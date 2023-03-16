Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'deprem' açıklaması

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmadığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:37
Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'deprem' açıklaması
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Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Bolu'da meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13.55'te #Bolu merkezli AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir.Deprem nedeniyle #İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

 


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