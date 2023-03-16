Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'deprem' açıklaması

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:37

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 14:55

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Bolu'da meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13.55'te #Bolu merkezli AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir.Deprem nedeniyle #İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."