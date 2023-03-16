Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'deprem' açıklaması
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmadığını bildirdi.
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Bolu'da meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"13.55'te #Bolu merkezli AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir.Deprem nedeniyle #İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
?13.55'te #Bolu merkezli AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 16, 2023
Deprem nedeniyle #İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır.
Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun. pic.twitter.com/W7raZol0LA
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