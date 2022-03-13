Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motokurye kararı!

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.

Yerlikaya Twitter paylaşımıyla, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini duyurdu.

Kıymetli İstanbullular;



14 Mart Pazartesi (Yarın)

? 1??0?? 0??0??’dan itibaren



?Motosiklet

?Elektrikli scooter ve

?Motokuryelerin????



Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR?



Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/CI1iWxA8Wr