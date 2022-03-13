Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motokurye kararı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "14 Mart Pazartesi'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 18:05
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motokurye kararı!
Abone Ol google-news
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokuryelerin ne zaman çalışmaya başlayacaklarına ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. 

Yerlikaya Twitter paylaşımıyla, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini duyurdu.

 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler