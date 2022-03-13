Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motokurye kararı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "14 Mart Pazartesi'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir" açıklamasında bulundu.
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokuryelerin ne zaman çalışmaya başlayacaklarına ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Yerlikaya Twitter paylaşımıyla, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini duyurdu.
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2022
14 Mart Pazartesi (Yarın)
? 1??0?? 0??0??’dan itibaren
?Motosiklet
?Elektrikli scooter ve
?Motokuryelerin????
Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR?
Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/CI1iWxA8Wr
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