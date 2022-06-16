Son dakika: İstanbul'a şehit ateşi düştü... Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in baba ocağında yas var

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pendik'teki baba ocağına ateş düştü.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 14:35
Son dakika: İstanbul'a şehit ateşi düştü... Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in baba ocağında yas var
Abone Ol google-news

Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, yaralandı. Kemik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit haberini Pendik'te yaşayan ailesine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi.

Acı haberi alan aile, yasa boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı.

Belediye görevlilerince kurulan çadırda şehidin yakınları, taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında, şehit için Kuranıkerim okundu ve dualar edildi.

Komşu Ali Aktaş, "Ciğerimiz yanıyor. Benim oğlum da Hakkari'de asker. 20 yaşında daha. Bu sabah haber verdiler. Annesi, babası şu an hastanede. Ciğerimizi yakanların Allah ciğerini yaksın" dedi.

Akrabası Veysel Tiryaki, "3 yıldır uzman çavuş olarak askerdi.  Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşüyor. Bekardı kendisi. Cenazesi 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınıp, Kavakpınar Koca mezarlığında defnedilecek" diye konuştu.


Kadir Kemik Pençe-Kilit operasyonu İstanbul
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler