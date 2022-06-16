Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Kemik'in, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı taziye mesajında, kahraman şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
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