Son Dakika: İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika gelişmesi... Gaziosmanpaşa’da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı. Olay sonucu bir kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Olay, Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören çevredeki yurttaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralananlardan 1’i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü öğrenildi. Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
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